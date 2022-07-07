Горно-Алтайск, 7 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. У бывшего министра здравоохранения Республики Алтай и его помощника конфисковали деньги и автомобили на сумму более 13 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Майминский районный суд постановил обратить в доход государства 5,8 млн рублей, найденных при обыске в доме у экс-министра. Последний не смог доказать законность их получения.

У его бывшего помощника Горно-Алтайский городской суд конфисковал два автомобиля стоимостью около 2 млн рублей, оформленных на третьих лиц, а также 6,1 млн рублей наличными. Деньги хранились дома у чиновника, а также в квартире близкого родственника его жены.

Добавим, что городской суд продолжает рассмотрение уголовных дел в отношении министра и его помощника, которых обвиняют в получении взяток.

«По постановлениям прокурора республики 5 коммерческих организаций за незаконное вознаграждение от имени юридического лица по ст. 19.28 КоАП РФ привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 31,5 млн. рублей», — добавили в прокуратуре.

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