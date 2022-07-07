Санкт-Петербург, 7 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Движение по двум проспектам Санкт-Петербурга будет ограничено 9 июля в связи с праздником Курбан-Байрам и ожидаемым скоплением верующих. Об этом сообщили в медиацентре городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургская соборная мечеть

Как отмечается, праздничные богослужения пройдут с 04:15 до 06:00 9 июля в Санкт-Петербургской Соборной мечети (Кронверкский пр., д.7), в мемориальной мечети имени Жафяр-хазрата Пончаева (ул. Репищева, д.1) и в молельном доме на Сенной площади (Московский пр., д. 10-12).

В двух местах из трех для обеспечения безопасности богослужения и верующих потребуется временное перекрытие движения транспорта. Так, будет ограничено движение городского и общественного транспорта по Кронверкскому проспекту, а также по Московскому проспекту (от Сенной площади до Московского проспекта, д. 12).

Один из главных мусульманских праздников Курбан-Байрам — праздник жертвоприношения (Ид аль-Адха, по-арабски). Происхождение праздника восходит к известному сюжету о принесения пророком Ибрахимом (Авраамом) своего сына Исмаила (Исаака) в жертву Богу. За эту преданность и добродетельность Всевышний вознаградил Ибрахима, заменив приношение в жертву Исмаила барашком.