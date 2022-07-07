Грозный, 7 июля 2022, 09:16 — REGNUM В Чечне загорелся автомобиль, прошедший диагностику на станции техобслуживания. Пострадал водитель — с ожогами различной степени тяжести его госпитализировали. По данному факту в отношении сотрудников станции техобслуживания возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, сообщили 7 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Инцидент произошел в городе Грозном. Водитель автомобиля «Форд Фокус» обратился к специалистам для проведения диагностики газового оборудования.
В настоящее время устанавливаются виновные в причинении травм владельцу автомашины и материального ущерба.