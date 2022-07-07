Грозный, , 09:16 — REGNUM В Чечне загорелся автомобиль, прошедший диагностику на станции техобслуживания. Пострадал водитель — с ожогами различной степени тяжести его госпитализировали. По данному факту в отношении сотрудников станции техобслуживания возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, сообщили 7 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Горящий автомобиль oscarwcastillo

Инцидент произошел в городе Грозном. Водитель автомобиля «Форд Фокус» обратился к специалистам для проведения диагностики газового оборудования.

«После проведения ремонтно-диагностических работ транспортного средства водитель выехал на автомобиле со станции техобслуживания, и по пути его следования в результате утечки сжиженного углеводородного газа произошло возгорание автомобиля, в результате чего мужчина получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован», — сообщают подробности в СК по региону.

В настоящее время устанавливаются виновные в причинении травм владельцу автомашины и материального ущерба.