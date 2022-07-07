Бали, Индонезия, , 09:15 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов обсудили ряд вопросов сотрудничества между двумя странами на встрече, состоявшейся в кулуарах встречи министров иностранных дел G20, сообщает Antara.

Саммит G20 в Индонезии g20.org

На встрече за закрытыми дверями стороны обсудили различные двусторонние вопросы, особенно последующие меры по итогам визита президента Индонезии Джоко Видодо в Абу-Даби 1 июля 2022 года.

«Конкретно обсуждалось сотрудничество в развитии новой столицы и другое сотрудничество, среди прочего, в области здравоохранения, авиации и развития мангровых лесов», — говорится в письменном заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Открывая встречу, министр иностранных дел ОАЭ отметил, что Индонезия является одной из приоритетных стран-партнеров.

Министры иностранных дел двух стран также обсудили различные вопросы, представляющие интерес для Совета Безопасности ООН, учитывая, что ОАЭ в настоящее время являются одной из непостоянных стран — членов СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся расширения двустороннего консультативного форума для обсуждения усилий по расширению сотрудничества между двумя странами в различных областях.

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