Лондон, 7 июля 2022, 09:15 — REGNUM Возрастающую угрозу для компаний из стран Запада представляет промышленный шпионаж со стороны Китая. Об этом 7 июля заявили директор ФБР США Кристофер Рей и глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум в ходе совместной пресс-конференции в Лондоне, их слова приводит газета The Financial Times.
«Китайское правительство представляет собой еще более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем могут представить себе многие искушенные предприниматели», — сказал глава ФБР.
Кроме того, Рей добавил, что, когда западная фирма работает с компанией из Китая, она, по его мнению, одновременно сотрудничает с министерством государственной безопасности КНР и Народно-освободительной армией Китая.
Также он указал, что власти КНР используют механизм SPAC (special purpose acquisition company — специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям, которая создается инвесторами и размещается на бирже) для кражи коммерческой информации у западных компаний, так как в этом случае они получают доступ к коммерческим тайнам компаний Запада.
При этом Маккаллум, в свою очередь, отметил, что в Британии с 2018 года в семь раз возросло количество расследований, которые связаны с промышленным шпионажем Китая.
«Китай — самая опасная из всех угроз в том смысле, что она проникает во многие аспекты жизни нашей страны», — заявил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный центра контрразведки и безопасности США написал в своём докладе, что Китай пытается использовать свои связи в бизнесе и местными властями в США, чтобы оказать влияние на политику Вашингтона.