Лондон, 7 июля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Возрастающую угрозу для компаний из стран Запада представляет промышленный шпионаж со стороны Китая. Об этом 7 июля заявили директор ФБР США Кристофер Рей и глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум в ходе совместной пресс-конференции в Лондоне, их слова приводит газета The Financial Times.

Federal Bureau of Investigation (FBI) Кристофер Рей

«Китайское правительство представляет собой еще более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем могут представить себе многие искушенные предприниматели», — сказал глава ФБР.

Кроме того, Рей добавил, что, когда западная фирма работает с компанией из Китая, она, по его мнению, одновременно сотрудничает с министерством государственной безопасности КНР и Народно-освободительной армией Китая.

Также он указал, что власти КНР используют механизм SPAC (special purpose acquisition company — специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям, которая создается инвесторами и размещается на бирже) для кражи коммерческой информации у западных компаний, так как в этом случае они получают доступ к коммерческим тайнам компаний Запада.

При этом Маккаллум в свою очередь отметил, что в Британии с 2018 года в семь раз возросло количество расследований, которые связаны с промышленным шпионажем Китая.

«Китай — самая опасная из всех угроз в том смысле, что она проникает во многие аспекты жизни нашей страны», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный центра контрразведки и безопасности США написал в своём докладе, что Китай пытается использовать свои связи в бизнесе и местными властями в США, чтобы оказать влияние на политику Вашингтона.