Бухарест, 7 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Власти румынского портового города Галац на юго-востоке Румынии отчитались в создании ширококолейной железнодорожной линии, позволяющей принимать грузовые составы из Молдавии и Украины. Об этом 7 июля сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Pxhere.com Железнодоржный состав

Согласно официальной информации, новый инфраструктурный проект призван увеличить пропускную способность порта и обеспечить «бесперебойный импорт с Украины в ЕС зерна и другого сырья».

«Зерновые, которые таким образом будут доставляться в Галац, могут быть более оперативно перегружены на баржи или храниться в портовом элеваторе, емкость которого составляет 25 тыс. тонн», — говорится в заявлении министерства экономики Румынии.

Напомним, указанные строительные работы, проводимые румынской железнодорожной компанией CFR Infrastructure под собственным руководством, начались 6 июня и были завершены почти на месяц раньше расчетного срока.