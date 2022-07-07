Новосибирск, , 09:15 — REGNUM Новосибирская область занимает первое место по росту объёмов промышленного производства среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

Промышленность ИА REGNUM

Индекс промышленного производства в регионе, по данным Решетникова, в 2021 году составил 112% к уровню 2020 года. Это выше, чем в целом по России — 105,3%.

При этом объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности вырос на 24,2% к 2020 году — до 860 млрд рублей.