Новосибирск, 7 июля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Новосибирская область занимает первое место по росту объёмов промышленного производства среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

ИА REGNUM Промышленность

Индекс промышленного производства в регионе, по данным Решетникова, в 2021 году составил 112% к уровню 2020 года. Это выше, чем в целом по России — 105,3%.

При этом объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности вырос на 24,2% к 2020 году — до 860 млрд рублей.