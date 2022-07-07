Бамиан, Афганистан, 7 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Абдулла Сархади, губернатор афганской провинции Бамиан, объяснил процесс развития конфликта в Балхабе. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Мы пытались предотвратить конфликт в Балхабе, но то, что произошло, не было войной против братьев-шиитов», — заявил он.

По его словам, по приказу правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), высокопоставленные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались предотвратить военное решение конфликта в Балхабе и несколько делегаций, в том числе от министерства внутренних дел и министерства обороны, а также от шиитских лидеров посетили Балхаб и просили маулави Мехди решить его разногласия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирным путём.

«К сожалению, Мехди начал войну по наущению некоторых людей, в том числе Тахира Захира (губернатора Бамиана в эпоху бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани), и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вынуждены действовать, чтобы подавить мятеж», — указал Сархади.

Также губернатор Бамиана пояснил: »Балхабская война» никоим образом не была направлена против наших шиитских и хазарейских братьев, потому что шииты и хазарейцы — часть народа нашей страны».

Он назвал перемещение тысяч жителей Балхаба слухами и добавил: »Ходили слухи, что некоторые из этих перемещённых лиц прибыли в Бамиан, и мы были готовы оказать им помощь, но мы не обнаружили в Бамиане ни одного беженца «Балхабской войны», а если кто-либо и прибыл в нашу провинцию, то все в первые же дни вернулись домой».

Сархади рассматривает конфликт в Балхабе, как вызванный внешними и внешними факторами, и подчеркивает, что жители Балхаба не хотели и не хотят войны, а действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не этническая и религиозная война.

В заключение он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) амнистировали даже тех, кто был на стороне США и воевал против радикалов, и хотят, чтобы эмигрировавшие афганцы вернулись на родину.