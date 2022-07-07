Луганск, , 09:13 — REGNUM В Славяносербском районе Луганской народной республики выдают гуманитарную помощь от Алтайского края, сообщает 7 июля телеграм-канал правительства региона.

Гуманитарная помощь для ЛНР. Правительство Алтайского края

Всего доставлено 20 тонн гумпомощи. Выдача началась в освобожденном от ВСУ селе Крымском, а также в селе Лопаскино, сообщает администрация Славяносербского района.

Более 400 жителей получили гуманитарную помощь в виде наборов продуктов питания. В состав набора вошли: сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло, мука.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Славяносербского района ЛНР и правительство Алтайского края 22 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что власти региона помогут сделать условия жизни на Славяносербщине комфортнее.

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