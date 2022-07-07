Санкт-Петербург, 7 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. После распространении информации о том, что в Санкт-Петербурге ускорили снос старинного «Дома А. Я. Шагина» на набережной реки Фонтанки, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил немедленно возбудить по этому факту уголовное дело. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе комитета.

Сервис «Яндекс. Карты» Дом А. Я. Шагина (Зыковых). Скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

Начальник ГСУ СК России по Петербургу Марина Парастаева получила поручение от Бастрыкина возбудить уголовное дело в незамедлительном порядке. При этом председатель СК РФ просит также доложить ему о проделанной работе по доследственной проверке.

До Александра Бастрыкина дошли сведения, что снос здания ускорился на фоне доследственной проверки, инициатором которой также стал глава Следственного комитета. Градозащитники отмечают, что снос здания является незаконным, так как дом относится к объектам культурного наследия. На соседних зданиях из-за сноса появились трещины.