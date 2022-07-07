Самара, 7 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Фестиваль уличного кино проходит в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба культурного центра «Автоград».

Wsffest.com Зрители перед экраном. Фестиваль уличного кино

Сообщается, что благодаря проекту, который продлится до 30 сентября, жители области смогут увидеть лучшие образцы короткого метра в эксклюзивной программе, отобранной экспертами.

Отмечается, что в программе фестиваля более 50 анимационных и короткометражных фильмов. В Самарской области в проекте участвует 109 площадок из 19 муниципалитетов. Вход на все показы для зрителей бесплатный.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ежегодный зрительский смотр короткометражек проходит в России с 2014 года.