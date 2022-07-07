Добрянка, Пермский край, 7 июля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Добрянке Пермского края вынесен приговор 42-летнему мужчину, который признан виновным в истязании 11-летней племянницы, сообщили в СУ СКР по региону.

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Следствием и судом установлено, что в течение года мужчина избивал ребёнка. Испытывая нетерпимость и раздражение пермяк систематически причинял физические и психические страдания племяннице.

Суд назначил фигуранту дела наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Во время расследования уголовного дела в адрес полиции и органов опеки внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.