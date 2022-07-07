* Талибы — запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, 7 июля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Местные источники в уезде Балхаб афганской провинции Сарипуль сообщают, что маулави Мехди находится в этом районе и пытается объединить силы под своим командованием для продолжения борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Цитата из к/ф «Кандагар». реж Андрей Кавун. 2009. Россия Боевик

Надёжный источник в уезде Балхаб сообщил газете «8 Собх», что ситуация в Балхабе хуже, чем о ней сообщалось до сих пор.

По словам собеседника издания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросили 8000 военнослужащих в три долины уезда Балхаб и жестоко преследуют местное население. Проезд в кишлаки Балхаба запрещён, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никого не выпускают из уезда.

Источник добавляет, что в Балхабе отключены интернет и телекоммуникационные сети, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Вашт превратили дом местного влиятельного лица по имени Хаджи Касим в свою военную базу и возложили на него свои ежедневные расходы, взяв Хаджи Касима в заложники.