Москва, 7 июля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Правила въезда иностранцев в Россию после отмены антиковидных ограничений приближаются к порядку, действовавшему до пандемии COVID-19. Для посещения России потребуются паспорт, виза и отрицательный ПЦР-тест, сообщили 7 июля в российском МИД.

Алексей Колчин ИА REGNUM Иностранные туристы

В ведомстве напомнили, что оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 отменил временных ограничения на пересечение государственной границы, установленные в марте 2020 года в связи с эпидемией.

«С 15 июля этого года порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию практически вернется к «допандемийному», — сообщили РИА Новости в МИД.

Для въезда не будет ограничений по категориям, основаниям въезда, а также пунктам пропуска, через которые планируется осуществлять въезд в страну. Въезд будет возможен на основании действительных документов, удостоверяющих личность, и (при необходимости) российской визы.

В МИД обратили внимание, что остаётся в силе требование о предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Исключение сделано для белорусских граждан, прибывающих по воздуху.

Кроме того, с 15 июля снимаются ограничения на выезд российских граждан за рубеж через наземные пункты пропуска.

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