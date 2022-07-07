Донецк, 7 июля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли населённый пункт Михайловка. Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 8:10 с украинских позиций в населённом пункте Новгородское обстреляна Михайловка, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска открыли огонь по Минеральному.