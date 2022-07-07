Новосибирск, 7 июля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области объём инвестиций в основной капитал в 2021 году составил почти 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

Банк России Новосибирская область

По его данным, прирост к 2020 году составил около 7%.

«По итогам 2021 года в этом сегменте мы впервые видим увеличение доли банковского кредитования, сейчас она достигает 11,5%», — уточнил министр.

Ранее ИА REGNUM сообщило, Новосибирская область по итогам 2021 года показала исторический максимум по валовому региональному продукту.

Читайте также: Новосибирские власти сообщили об историческом максимуме ВРП