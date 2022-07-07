Баргузинский район, Бурятия, , 09:04 — REGNUM В Баргузинском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадали три человека. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП в Бурятии УГИБДД по Бурятии

Утром 6 июля 33-летний водитель автомобиля Mercedes на трассе в 200 метрах от села Баргузин не справился с управлением, слетел с дороги, после чего врезался в дерево.

«В результате ДТП сам водитель и 2 пассажира транспортного средства (женщины 1987 и 1989 года рождения) с травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — отметили в управлении.