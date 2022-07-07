Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM Шесть тренеров из Свердловской области удостоены государственных наград за подготовку олимпийцев и паралимпийцев. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Олимпиада George Hodan

Наставников наградили по приказу президента России Владимира Путина. В частности, Валерий Ломаев, тренер олимпийского чемпиона Токио-2020 по спортивной гимнастике Давида Белявского, награждён орденом Дружбы. Тренер команды России по параолимпийским видам спорта Владимир Алыпов награждён орденом Почёта.

Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены тренеры «Центра адаптивного спорта «Родник» Светлана Гришина, Лариса Компаниец, Сергей Упоров и тренер спортивной школы олимпийского резерва «Факел» Станислав Попов.

Отметим, свердловские спортсмены внесли весомый вклад в медальную копилку России на олимпиаде в Токио. Атлетам из Свердловской области удалось завоевать пять медалей, одна из которых высшего достоинства.