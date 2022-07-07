Вашингтон, 7 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Член палаты представителей конгресса США Виктория Спартц призвала президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского прекратить «играть в политику и театр». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Спартц.

President.gov.ua Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

«Во-первых, президент Байден должен прекратить играть в политику, иметь ясную стратегию и увязать нашу оборонную помощь с нашей стратегией. Во-вторых, президент Зеленский должен прекратить играть в политику и театр, заняться управлением, чтобы более эффективно поддерживать свои вооруженные силы и органы местной власти», — говорится в заявлении.

Спартц добавила, что конгресс должен установить надлежащий надзор над поставками оружия и помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что президент США Джо Байден предал свою страну ради блага Украины.

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