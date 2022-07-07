Пермь, 7 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Пермском крае завершилась расследование уголовного дела о наркопреступлениях, фигурантами которого являются 23 человека. С утверждённым обвинительным заключением материалы переданы в суд Перми, сообщили в краевой прокуратуре.

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Группу обвиняют в незаконном приобретении, хранении, сбыте, хищении и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Наркотические вещества реализовывались через интернет-магазины. Торговля осуществлялась на территории Пермского края, Удмуртии, Кировской, Омской, Ленинградской, Московской областей.

Преступную деятельность пресекли в феврале 2021 года. Был задержан один член группы. Он начал сотрудничать со следствием. Во время обыска в местах проживания наркоторговцев изъято свыше 5,5 кг наркотиков.