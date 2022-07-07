Вьентьян, , 09:01 — REGNUM Из-за роста цен на энергоресурсы в мире власти Лаоса хотят поменять своих поставщиков топлива и в качестве одного из вариантов рассматривают Россию. Об этом 7 июля сообщает японская газета Nikkei.

Лаос Olgaozik

По информации издания, в конце июня цена литра бензина в Лаосе составляла около $1,4 и это на 40% выше, чем в феврале 2022 года, в результате чего выросли цены на другие товары, включая продукты питания и предметы первой необходимости.

Также указывается, что поставки топлива из России могут обойтись Лаосу на 70% дешевле по сравнению с нынешними, когда оно поставляется в основном из Китая, Таиланда, Вьетнама и других стран.

Кроме того, напоминается, что в марте 2022 года Лаос не стал голосовать по предложенному Западом проекту резолюции Генассамблеи ООН по гуманитарной ситуации на Украине, а позднее отдал голос против западной резолюции о приостановке членства России в Совете по правам человека.

Как передавало ИА REGNUM, ранее японская газета Yomiuri сообщила, что на ситуацию с энергетической безопасностью Японии оказали существенное влияние пожар и остановка работы СПГ-терминала Freeport LNG в американском штате Техас, так как японская сторона надеялась на долговременные поставки газа именно оттуда в случае прекращения импорта сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2».