Уфа, 7 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Новым главой администрации Орджоникидзевского района Уфы стал Альберт Маликов. Об этом 7 июля сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«Знакомьтесь, Маликов Альберт Фидаилович. С 6 июля глава администрации Орджоникидзевского района Уфы», — сообщил он.

Глава администрации города отметил, что ранее Маликов работал в управлении главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями, поэтому хорошо знает район, его особенности.

«Задачи впереди амбициозные. Желаю успехов, достижения всех целей, взаимопонимания с жителями и эффективной работы! Главное, не «забронзоветь»!» — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии прокуратура выявила у депутата акции иностранных компаний.