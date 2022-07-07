Донецк, 7 июля 2022, 08:59 — REGNUM Три ребёнка погибли в результате обстрела украинских войск мирных кварталов Донецка. Об этом 7 июля сообщили в Народной милиции ДНР.
Трагедия случилась 6 июля. Украинские войска совершили обстрел Донецка с применением реактивной системы залпового огня «Ураган». Кассетные снаряды, которыми были оснащены ракеты, упали на детскую площадку в центре города.
В результате погибли трое детей и один взрослый, ещё несколько человек получили ранение.
«Детей здесь полная площадка была. Получает, тупо стреляли в детскую площадку. По детям стреляли!» — рассказал очевидец.
Он уточнил, что скорая приехала за 6-7 минут, но помочь детям уже не смогла.