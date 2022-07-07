Донецк, 7 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Три ребёнка погибли в результате обстрела украинских войск мирных кварталов Донецка. Об этом 7 июля сообщили в Народной милиции ДНР.

Детская площадка

Трагедия случилась 6 июля. Украинские войска совершили обстрел Донецка с применением реактивной системы залпового огня «Ураган». Кассетные снаряды, которыми были оснащены ракеты, упали на детскую площадку в центре города.

В результате погибли трое детей и один взрослый, ещё несколько человек получили ранение.

«Детей здесь полная площадка была. Получает, тупо стреляли в детскую площадку. По детям стреляли!» — рассказал очевидец.

Он уточнил, что скорая приехала за 6-7 минут, но помочь детям уже не смогла.