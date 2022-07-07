Ижевск, , 08:58 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 7 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 22 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 557 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Permkrai.ru

За время пандемии в республике подтвердили 167 578 случаев заражения коронавирусом, из них 12 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса один несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и три человека старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы три человека, накануне в больницу попали семь жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 782 человека, 23 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, шесть человек — в тяжелом состоянии, из них два пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 16 жителей республики.