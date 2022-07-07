Псков, 7 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Псковской области состоялись похороны троих военнослужащих, погибших во время специальной военной операции на Украине, сообщил 7 июля губернатор области Михаил Ведерников.

t. me/MV_007_Pskov Гвардии старший прапорщик Владислав Степанов

При исполнении воинского долга погибли гвардии старший прапорщик Владислав Степанов, ефрейтор Андрей Захаров, рядовой Никита Иванов.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам будет оказана помощь и поддержка. Вечная память нашим героям», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Судя по сообщениям областных властей, общее число жителей Псковской области, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, достигло 65 человек.