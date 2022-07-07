Новосибирск, 7 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Новосибирская область по итогам 2021 года показывает исторический максимум по валовому региональному продукту. Об этом на 23-ей сессии законодательного собрания заявил министр экономического развития региона Лев Решетников.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

По официальным данным, объём валового регионального продукта превысил 1,5 триллиона рублей.

По словам Решетникова, основными драйверами роста новосибирской экономики стали промышленное производство и сельское хозяйство.