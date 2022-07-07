Кызыл, , 08:54 — REGNUM В Туве с 1 июля выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. При этом рост не превысил допустимых 4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Вода из под крана Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, цены на электроэнергию увеличились на 5,2%, на теплоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение — на 4%.

«Таким образом уровень роста совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги сложится от 1,2 до 5,1% и в среднем по республике составит 3,5%, то есть в пределах допустимого 4%», — отметили в правительстве.

Плановое ежегодное увеличение тарифов на услуги ЖКХ, по мнению чиновников, необходимо для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, обеспечения доступности и качества коммунальных услуг для потребителей.

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