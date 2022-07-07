Чеджу, Южная Корея, 7 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Три человека получили серьезные травмы в результате пожара на рыболовных лодках на острове Чеджу в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Береговой охраны и пожарной службы.

les_fendaillous Огонь

Согласно опубликованным данным, возгорание в порту Халлим, расположенном на западе острова, началось около 10:17 по местному времени на одном из судов, а затем огонь распространился на две другие лодки.

Трех человек удалось спасти, вытащив из воды. Из-за полученных травм их доставили в больницу.

Ещё два человека, предположительно иностранец и гражданин Южной Кореи, считаются пропавшими. В настоящее время ведутся их поиски.