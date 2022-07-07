Сидней, Австралия, 7 июля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Отношения России и Австралии достигли самой низкой точки за последние десятилетия, произошло это по вине австралийской стороны. Об этом посол России Алексей Павловский заявил 7 июля в интервью австралийской радиостанции ABC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

По его словам, все формы сотрудничества, которые существовали между двумя странами, разрушены австралийской стороной. Это не было связано с интересами Канберры — власти Австралии стремились «не отстать» от союзников.

«Хотелось бы сказать что-то позитивное о российско-австралийских отношениях, но увы! Они достигли, вероятно, самой низкой точки за десятилетия», — сказал Павловский.

Российский посол отметил, что Австралия сосредоточилась на военной помощи Украине и видит в России врага. При этом совершенно игнорируются свидетельства преднамеренных неизбирательных ударов украинских военных по населению городов, удалённых от линии фронта.

Австралийские СМИ освещают конфликт лишь с одной стороны, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с событиями на Украине Австралия ввела санкции в отношении российских физических лиц, предприятий и организаций, а также запретила экспорт в РФ оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти и газа. Канберра запретила ввоз из России энергоносителей, оружия и боеприпасов.

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