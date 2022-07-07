Грозный, , 08:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бойцами спецподразделения «Ахмат», которые вернулись в регион после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом Кадыров написал в телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«В среду (6 июля) я в торжественной обстановке встретился с командирами и отличившимися бойцами из числа личного состава», — написал Кадыров.

Глава Чечни вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ильману Гучигову и Джамалди Юнусову.

Награду вместе со званием полковника полиции получил Алихан Шовхалов. Медаль «За отвагу» Кадыров вручил Султану Рашаеву. Еще ряд командиров и бойцов получили высокие награды и звания Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что следующей задачей в ходе специальной военной операции России на Украине является уничтожение остатков террористов из Чечни.