Добрянский район, Пермский край, 7 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В городе Добрянке Пермского края в суд передано дело об истязании 15-летней школьницы, сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

Фигурантом является 29-летний отчим подростка. По версии следствия, он испытывал неприязнь в падчерице и без учёта физических возможностей ребёнка требовал выполнять все без исключения домашние обязанности, в том числе и тяжёлый труд. Мужчина заставлял ребёнка делать уборку по дому ночью.

Он устанавливал девочке жёсткие временные рамки возвращения из школы. В результате школьница была вынуждена пропускать учебные занятия. Ограничивал общение девочки с друзьями, нецензурно оскорблял и избивал девочку.

После возбуждения уголовного дела подростка поместили в центр реабилитации несовершеннолетних. В адрес органов внутренних дел и органов опеки внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.