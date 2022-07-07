Чита, 7 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Чита» снялся с участия в чемпионате России и прекратил профессиональную деятельность из-за нехватки финансирования. Об этом сообщила пресс-служба команды.

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«В связи с отсутствием необходимого объёма финансирования решено сосредоточить ресурсы на развитии детского и юношеского футбола», — говорится в заявлении.

Отмечается, что футбольный клуб «Чита» пропустит сезон 2022/23. В клубе сообщили, что сохраняется команда «Чита-М», команды, принимающие участие в Юношеской футбольной лиге, а также детские команды.

В «Чите» выразили надежду, что работа с молодыми футболистами принесёт результат, и профессиональный футбол вернётся в Забайкальский край.

Напомним, «Чита» выступала во втором дивизионе первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2). В сезоне 2021/22 команда заняла предпоследнее, восьмое место в турнирной таблице подгруппы В второй группы ФНЛ-2.