Сызрань, Самарская область, , 08:53 — REGNUM Проект по созданию территориального медицинского объединения на базе учреждений здравоохранения Сызрани и близлежащих муниципальных районов начали реализовывать в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В больнице Mos.ru

Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Сообщается, что проект планируют реализовать в два этапа. Так, до ноября 2022 года намерены объединить сызранские центральные районную и городскую больницы, городские больницы №3 и №2, станцию скорой медицинской помощи и городскую поликлинику. На втором этапе планируется присоединение Октябрьской городской и Шигонской районной больниц.

Отмечается, что планируется создать два диагностических центра (для детей и взрослых), в которых пациенты смогут проходить обследования и получать консультации специалистов.

Сообщается, что подразделения медицинских учреждений, в которых оказывают первичную медико-санитарную помощь, останутся на своих местах.

В стационары намерены определить эффективную маршрутизацию по профилям.

«Мы провели масштабную подготовительную работу, в ходе которой проанализирован опыт создания стационарно-амбулаторного комплекса Зеленоградского административного округа г. Москвы, объединившего в своем составе различные лечебные учреждения. Дана оценка последствий принятия решения о реорганизации, просчитаны риски», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергея Вдовенко.