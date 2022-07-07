Москва, 7 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Ограничить продажу алкоголя в жару в прибрежных и парковых зонах в сезон жары предложил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»).

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В письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко Хамзаев призвал ввести ограничения на продажу крепкого алкоголя с содержанием спирта 20 процентов и более в заведениях, находящихся в парковых и прибрежных зонах отдыха в летний период, отмечает RT.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, регионы России своими законами могут вводить ограничения на розничную продажу алкоголя.

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