Сидней, Австралия, 7 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. С призывом к реформированию Организации Объединённых Наций выступила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, раскритиковав организацию за неспособность к остановке военных действий на Украине. Она заявила об этом 7 июля во время своего выступления в аналитическом Институте Лоуи в Сиднее (Австралия).

GregorRichardson Джасинда Ардерн

По мнению Ардерн, ООН не отреагировала должным образом на спецоперацию Вооружённых сил России по денацификации Украины.

Также она назвала позицию организации «морально несостоятельной», из-за чего, согласно её утверждению, демократическим странам пришлось создавать новые механизмы консолидации и давать свой ответ на действия Москвы.

«Многосторонние институты несовершенны, они подводили и будут подводить нас, но, когда они терпят неудачу, нашим первым шагом всегда должен быть поиск способов сделать их сильнее. Нет лучшего примера такой неудачи, чем неспособность ООН должным образом отреагировать на конфликт на Украине из-за позиции, занятой Россией в Совете Безопасности. Мы должны реформировать ООН, чтобы нам не приходилось полагаться на реакцию и санкции каждой отдельно взятой страны в случае конфликта», — сказала глава новозеландского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семь мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в результате артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)