Прибайкальский район, Бурятия, 7 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. На Байкале в Прибайкальском районе Бурятии готовится к работе первый официальный пляж. Открытие запланировано на 10–15 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Бурятии Пляж на берегу Байкала в Горячинске, Бурятия

Зона отдыха в посёлке Горячинск была организована региональным отделением Всероссийского общества спасания на водах. В 2021 году здесь был установлен первый плавучий пирс, а в этом году пляж разделят на три зоны купания.

«На территории пляжа создана вся необходимая инфраструктура — установлен забор, шезлонговая зона, а также оборудована дорожка для безопасного прохождения по пляжной территории», — отметили в ведомстве.

По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах управления Николая Зайцева, это единственный в республике пляж, который соответствует всем нормам безопасности, и на котором создана необходимая инфраструктура.

Напомним, в настоящее время в республике официально действует три пляжа — два в Селенгинском районе на озере Щучье и пляж на острове Комсомольский в Улан-Удэ.