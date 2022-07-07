Новосибирск, , 08:49 — REGNUM Новосибирская компания «ПФК Обновление» до конца 2022 года выпустит 50 отечественных аналогов импортных лекарств. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

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«Они будут дешевле импортных препаратов на 20-30%, — говорится в сообщении. — Среди них гормональные препараты, лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики, средства для снижения уровня холестерина в крови».

Отмечается, что все препараты проходят строгий контроль качества.

В следующем году ассортимент планируется расширить ещё на 80 новых препаратов.