Сингапур, 7 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Сингапуре 7 июля повесили двух наркоторговцев, таким образом с марта 2022 года в городе-государстве было казнено четверо человек. Противники смертной казни осудили ее как «позорное и бесчеловечное наказание», передает агентство France-Presse.

(сс) cegoh Сингапур

В Сингапуре действует одно из самых жестких в мире законодательств по борьбе с наркотиками, и власти уверены, что смертная казнь остается эффективным сдерживающим фактором против торговли людьми и наркотическими веществами, несмотря на растущее число сторонников ее отмены.

В четверг 7 июля были казнены 32-летний Калвант Сингх из соседней Малайзии и сингапурец Норашари Гоус, сказала AFP известный правозащитник Кирстен Хан.

Эти казни произошли после того, как в апреле 2022 года повешение умственно отсталого человека вызвало широкое международное возмущение, а Европейский союз и ООН выступили против.

Amnesty International заявила, что применение смертной казни в Сингапуре является «вопиющим нарушением прав человека».

«Мы призываем власти Сингапура немедленно остановить последнюю волну повешений и ввести мораторий на смертную казнь в качестве шага к прекращению этого позорного и бесчеловечного наказания», — заявила представитель организации Эмерлинн Гил.

Оба казненных были осуждены в 2016 году за торговлю героином по одному и тому же делу.