* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:45 — REGNUM Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали двух человек и задержали ещё четверых в микрорайоне 315 города Кабула. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

«Операция против тайного укрытия Фронта национального сопротивления в районе 315 города Кабула закончилась гибелью двух человек и арестом ещё четырёх», — написал Муджахид в «Твиттере».

Он добавил, что »в ходе операции было уничтожено или захвачено много оружия и взрывчатых веществ».

До этого в СМИ были опубликованы сообщения об аресте талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 60 человек в микрорайоне 315, расположенном в округе Хайрхана города Кабула.