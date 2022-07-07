Орск, Оренбургская область, 7 июля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилась проверка по факту сходов вагонов с рельсов, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Уральская транспортная прокуратура Сход вагонов с рельсов

Установлена причина ЧП. Сход произошёл из-за ненадлежащего состояния железнодорожного пути.

В отношении виновного работника предприятия возбуждено административное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, инцидент произошёл в июне 2022 года на подъездных путях АО «Орское карьероуправление» при проведении маневровых работ.