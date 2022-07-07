Пятигорск, Ставропольский край, 7 июля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Ставропольском крае пресечена противоправная деятельность сотрудников МВД. Задержаны 11 сотрудников ОМВД России по городу Пятигорску. Их подозревают в вымогательстве денежных средств у лиц, распространяющих и потребляющих наркотики. Преступную группу раскрыли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ, сообщили 7 июля в пресс-службе главного управления МВД по краю.

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«При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из ОВД», — говорится в сообщении МВД.

Ряд СМИ утверждает, что среди задержанных командир батальона патрульно-постовой службы, который был организатором преступной группы. Кроме того, состав подозреваемых в ближайшее время может пополниться сотрудниками Росгвардии, пишет NewsTracker.