Москва, , 08:41 — REGNUM Ослабление рубля к другим валютам в первые дни июля могло быть вызвано участием государства, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил о заявлениях, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70-80 рублей за доллар.

«Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счёт международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Тузов пояснил, что крепкий рубль не позволял экспортёрам получать устойчивую прибыль, что влияет на темпы восстановления российской экономики и в целом на её устойчивость.

«Поэтому курс в 70-80 рублей за доллар действительно можно считать оптимальным. Он позволит экспортоориентированной экономике РФ комфортно пережить период санкций», — считает экономист.