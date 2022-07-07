Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:42 — REGNUM Жительница Новокузнецка потеряла более 2 млн рублей, пытаясь заработать на торговле криптовалютой. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнили в ведомстве, она нашла в интернете объявление о быстром заработке и зарегистрировалась на сайте инвестиционной компании. После этого ей позвонил якобы аналитик организации и предложил проконсультировать её. По его рекомендациям женщина стала пополнять брокерский счёт в личном кабинете. «Консультант» уверял, что чем больше вложения в криптовалюту, тем больше доход. Но когда она попыталась вывести деньги со счёта, то поняла, что стала жертвой мошенников.

Сумма ущерба составила более 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».