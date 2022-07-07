Киев, , 08:40 — REGNUM Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой легализовать в стране производство порнографии и эротики появилось на украинском сайте для подачи электронных петиций. Об этом 6 июля сообщило украинское издание «Страна. ua».

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы обращения к украинскому лидеру отмечают, что все желающие сейчас могут беспрепятственно уехать в другую страну и там заниматься производством порно, лишая Украину поступлений в бюджет от этой высокодоходной отрасли.

По мнению авторов петиции, после легализации порнографии киберполиция перестанет отслеживать и вылавливать в интернете девушек, организовывающих трансляции в интернете через веб-камеры, и тогда они начнут приносить деньги в украинский бюджет.

На сегодняшний день под петицией оставили свои подписи более 2800 человек. На сбор подписей отводиться 90 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, идеологией Украины являются порнография и фашизм.

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