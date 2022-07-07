Самара, 7 июля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни вручил семье медиков из Самары глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 8 июля — День семьи, любви и верности

Сообщается, что в преддверии Дня семьи, любви и верности глава региона поздравил самарскую семью с 50-тилетием совместной жизни. Он вручил землякам медаль общественного признания «За любовь и верность».

Отмечается, что свыше 800 семей из Самарской области в знак общественного признания уже получили медаль «За любовь и верность», еще 70 медалей намерены вручить к предстоящему Дню семьи, любви и верности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 7 и 8 июля в Самарской области этот праздник впервые пройдет в формате областного фестиваля.