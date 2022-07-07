Бали, Индонезия, 7 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся расширения двустороннего консультативного форума для обсуждения усилий по расширению сотрудничества между двумя странами в различных областях, сообщает Antara.

Флаг Аргентины

Меморандум о взаимопонимании был подписан министрами иностранных дел двух стран в кулуарах встречи министров иностранных дел G20 на Бали.

«В частности, министры иностранных дел двух стран договорились активизировать сотрудничество в области сельского хозяйства и энергетики. Министр иностранных дел Аргентины также выразил заинтересованность аргентинских компаний в участии в различных проектах по развитию инфраструктуры в новой столице Индонезии», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

В дополнение к двусторонним вопросам, министры иностранных дел двух стран также обсудили последние события на Украине.

«Министр иностранных дел Аргентины выразил признательность Индонезии за председательство в G20», — говорится в сообщении индонезийского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча министров иностранных дел G20 внесет прогрессивный вклад, который укрепит многосторонность или солидарность между странами в разгар глобального кризиса.