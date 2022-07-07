Токио, , 08:39 — REGNUM На ситуацию с энергетической безопасностью Японии оказали существенное влияние пожар и остановка работы СПГ-терминала Freeport LNG в американском штате Техас, так как японская сторона надеялась на долговременные поставки газа именно оттуда в случае прекращения импорта сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2». Об этом 7 июля сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на экспертов.

Сжиженный газ Krish Dulal

Напоминается, что СПГ-терминал Freeport LNG перестал работать в начале июня 2022 года из-за пожара и последовавшего взрыва. При этом предприятие производило порядка 15 млн тонн сжиженного природного газа ежегодно, что составляет около 16% всего объема экспорта СПГ из Соединённых Штатов.

Также указывается, что в результате названный терминал частично возобновит свою работу только не ранее октября 2022 года и теперь, при неблагоприятном развитии ситуации с импортом голубого топлива из России, японским компаниям придётся вести закупку газа по высоким ценам на разовом спотовом рынке, что станет причиной возникновения серьезной ситуации для из Японии.

При этом эксперты исследовательского центра Mitsubishi UFJ Research & Consulting отметили, что при теперешних крайне напряженных российско-японских отношениях Токио будет очень сложно сохранить свои права в проекте «Сахалин-2» и поставки российского СПГ оттуда.

В то же время, подчёркивается, закупки голубого топлива на спотовом рынке обойдутся компаниям из Японии примерно в 2,5 раза дороже, чем поставки с Сахалина на основе долговременных контрактов по умеренным ценам.

Кроме того, уточняется, что в результате этого цены на электричество и газ в Японии продолжат расти, хотя они на данный момент уже увеличились на 10-30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который 7–8 июля работает на Сахалине, пригласил корейских предпринимателей совместно с российскими инвесторами осваивать Курильские острова.